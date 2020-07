Eine junge Frau hat am Freitagnachmittag auf dem Rathausvorplatz in Kaiserslautern Mitarbeiter des Ordnungsreferates beleidigt und angespuckt. Die Beamten hatten die Jugendliche kontrolliert, weil sie auf dem Vorplatz Alkohol konsumiert hat, obwohl das dort verboten ist. Allerdings reagierte sie nach Polizeiangaben uneinsichtig und verweigerte Angaben zu ihrer Person, trat nach den Kräften Vollzugsbeamten und beschimpfte sie. Da die aggressive Randaliererin nicht beruhigt werden konnte, wurde die Polizei alarmiert, die sie mitnahm. Bei der anschließenden Übergabe an die Mutter zeigte sich die Beschuldigte einsichtig und entschuldigte sich. Auf die junge Frau kommen Anzeigen wegen Widerstand, Beleidigung und Körperverletzung zu.