Die Polizei ist am Dienstagabend einem betrunkenen Mann in der Burgstraße zu Hilfe gekommen. Eine Streife hatte den 53-Jährigen auf einer etwa vier Meter hohen Mauer entdeckt, so die Polizei. Der Mann war jedoch nicht in der Lage, eigenständig wieder herunterzukommen. Weil die Gefahr bestand, dass er abstürzt und sich verletzt, wurde die Feuerwehr verständigt. Mithilfe der Drehleiter gelang es den Einsatzkräften, den stark alkoholisierten 53-Jährigen unverletzt wieder auf den Boden zurückzubringen. Wie er auf die Mauer gekommen war, bleibt laut Polizei unklar. Der ebenfalls hinzugezogene Rettungsdienst fuhr den Mann nach Hause, wo er ins Bett gebracht wurde.