Weil sie zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs waren, hat ein Pärchen am frühen Sonntagmorgen in der Mainzer Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als der Fahrer gegen 6.20 Uhr verkehrsbedingt an einer Ampel halten musste, stoppten die Beamten das Gefährt und unterzogen den Mann und die Frau einer Kontrolle.

Beim 30-jährigen Fahrer stellten die Beamten einen starken Atemalkoholgeruch fest. Laut Schnelltest hatte der Mann einen Pegel von 1,49 Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Außerdem musste der Mann zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt.

Kurz zuvor hatte schon eine Streife in der Lauterstraße einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle des Mercedes-Benz kurz nach 6 Uhr war die Alkoholfahne des Fahrers aufgefallen. Das Atemtestgerät zeigte einen Wert von

0,65 Promille. Der 25-Jährige muss mindestens mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen.