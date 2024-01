Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem E-Scooter-Fahrer am Samstagabend zum Verhängnis geworden. Gegen den 23-Jährigen wird jetzt wegen einer Trunkenheitsfahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt. Als eine Streife den Scooterfahrer gegen 22.15 Uhr in der Marktstraße stoppte und kontrollierte, fiel dessen Alkoholisierung auf. Tests ergaben einen Wert von 1,6 Promille Atemalkohol und reagierten positiv auf THC und Amphetamin. Eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde gegen 2.30 Uhr in der Bismarckstraße angehalten und kontrolliert. Die Frau wurde mit zur Dienststelle genommen, wo festgestellt wurde, dass sie mit 1,3 Promille unterwegs war. Sie wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.