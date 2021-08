Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein E-Scooter-Fahrer, den Polizeibeamte am späten Montagabend in der Innenstadt aus dem Verkehr zogen. Der Rollerfahrer war einer Streife gegen 22.50 Uhr in der Eisenbahnstraße aufgefallen. Als die Beamten den Scooter stoppten und den Fahrer kontrollierten, fiel ihnen sofort der Alkoholgeruch des jungen Mannes sowie seine verwaschene Aussprache auf. Ein erster Atemtest bescheinigte dem 20-Jährigen einen Pegel von 1,05 Promille. Er musste deshalb für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.