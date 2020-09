Eine mögliche Trunkenheitsfahrt verhinderten Polizisten am Sonntagabend.

Während einer Kontrolle in der Merkurstraße bemerkten die Beamten bei einem 42-jährigen Mann Alkoholgeruch, so die Polizei. Weil er ein Fahrrad dabei hatte, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten: 0,87 Promille. Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde am Rad die Luft aus den Reifen gelassen. Der 42-Jährige musste es nach Hause schieben.