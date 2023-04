Bisher unbekannte Betrüger versuchten, einen hohen Geldbetrag von einem Industrieunternehmen aus dem Industriegebiet Nord zu ergaunern. Das teilte die Polizei mit. Die Täter schickten dem Unternehmen eine authentische E-Mail, die angeblich von einem Geschäftsführer stammen sollte. In der Nachricht wurde der Kontostand des Unternehmens abgefragt und der angebliche Geschäftsführer forderte eine Überweisung von 37.000 Euro auf ein Konto in Portugal. „Die kaufmännische Leitung des Industrieunternehmens war glücklicherweise skeptisch genug, um den Betrugsversuch rechtzeitig zu erkennen und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die Betrugsmasche ist den Ermittlungsbehörden seit längerer Zeit bekannt. Immer wieder wollen Täter Industrieunternehmen zur Überweisung größerer Geldbeträge verleiten.