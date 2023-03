Mehr als 1700 Euro hat eine 58-Jährige aus dem Stadtgebiet an ihren vermeintlichen Sohn überwiesen. Laut Polizei schrieb der angebliche Sprössling die Frau am Sonntag per Messengerdienst an, weil er sich ein neues Smartphone kaufen wollte.In dem Glauben, dass sie mit ihrem Sohn chattete, überwies die 58-Jährige das Geld. Erst durch Angehörige erfuhr sie, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Der echte Sohn hatte seine Mutter nicht um Geld gebeten. Eine Bankangestellte konnte die Überweisung noch rechtzeitig stoppen, so dass der Frau kein Schaden entstand, heißt es in einer Mitteilung der Polizei, die in der Sache die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Beamten warnen: Niemals auf Geldforderungen einlassen, die per Whatsapp oder ähnlichen Messengerdiensten gestellt werden, oder von angeblichen Angehörigen mit neuer Handynummer geschickt werden. „Vergewissern Sie sich immer persönlich, zum Beispiel durch einen Rückruf unter der Ihnen bekannten Telefonnummer, ob es sich bei dem Chatpartner oder Anrufer um die Person handelt, für den er oder sie sich ausgibt“, rät die Polizei.