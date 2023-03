Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Betrug in 26 Fällen legt die Staatsanwaltschaft einem 31- jährigen Mann vor dem Schöffengericht I des Amtsgerichts Kaiserslautern zur Last. Er soll im Zeitraum vom 13. Juni bis zum 20. Juli 2019 in Kaiserslautern insgesamt 26 hochpreisige Mobiltelefone verschiedener Marken bestellt und geliefert bekommen, aber unbezahlt für sich behalten haben.

Der Vorsitzende erteilte dem Angeklagten gleich zu Beginn der Hauptverhandlung den Hinweis, dass wegen jeder der ihm vorgeworfenen Taten ein besonders schwerer Fall – mit einem Strafrahmen von