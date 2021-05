Die Fieber-Ambulanz in der Pirmasenser Straße ist auf mehr Coronavirus-Infektionen vorbereitet. Noch kommen im Schnitt neun Patienten am Tag, aber die Tendenz ist steigend. Warum es wichtig ist, mit einem Infekt nicht zum Hausarzt zu gehen und warum ein Umzug der Corona-Praxis sinnvoll wäre, dazu haben sich die Mediziner Jonas Fröhlich und Kirsten Höhn geäußert.

Durch die Lockerungen des Kontaktverbots wird es mehr mit dem Coronavirus Infizierte in Kaiserslautern geben. Damit rechnet Jonas Fröhlich, Vorsitzender der Ärztlichen Kreisvereinigung. Er gehört zu jenen Ärzten, die die Fieber-Ambulanz mit aufgebaut haben. „Anfangs war es ruhig, aber jetzt zieht es an“, sagt er.

Bei Luftnot ins Krankenhaus

Der Betrieb, der seit zweieinhalb Wochen läuft, hat sich eingespielt. Niedergelassene Ärzte wechseln sich in den Untersuchungszimmern in der Stadtteilwerkstatt des ASZ direkt neben dem Wertstoffhof ab. „Kommen sollen alle, die einen Infekt haben oder Verdacht auf Covid-19. Wir überweisen im Zweifelsfall zum Lungenfacharzt Michael Schmitz, wer unter Luftnot leidet, wird direkt ins Westpfalz-Klinikum eingewiesen, da haben wir immer einen Ansprechpartner“, erklärt die Allgemeinmedizinerin Kirsten Höhn. Wer vom Hausarzt nach telefonischer Rücksprache meist am selben Tag in der Fieber-Ambulanz angemeldet wird – per Fax oder Anruf – ist nicht unbedingt positiv auf Covid-19 getestet. „Wir klären auch ab, ob es sich um eine banale Erkältung handelt oder schicken die Leute nach Erfenbach ins Testzentrum“, so Fröhlich.

Mit Verdacht in die Fieber-Ambulanz

Wichtig sei die Fieber-Ambulanz vor allem auch, damit sich all die anderen, nicht die Coronavirus-Verdachtsfälle, wieder in die Hausarzt-Praxen trauen können und nicht aus Angst vor einer Ansteckung etwas verschleppen. Bei Höhn bleiben derzeit noch rund 50 Prozent der Patienten weg, auch solche mit chronischen Erkrankungen. Ein Dilemma. Denn gerade chronisch Kranke, etwa Diabetes-Patienten oder Menschen mit einer Herzerkrankung, müssen laut Fröhlich regelmäßig beim Hausarzt vorstellig werden. „Sie dürfen durch die Corona-Krise keinen Schaden nehmen“, sagt er. Blutuntersuchungen, Medikamenteneinstellungen, Blutsalz-Überwachung, so etwas dürfe man nicht schleifen lassen.

„Wir bewerten die Lage in de Fieber-Ambulanz jeden Tag neu und können jederzeit reagieren und den Betrieb massiv hochfahren“, sagt Fröhlich. Die Sprechzeiten, sie sind derzeit von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, könnten ausgeweitet werden, auch aufs Wochenende. 16 Mediziner sind für den Dienst in der Fieber-Ambulanz geschult. Auch der ärztliche Bereitschaftsdienst behandele mittlerweile keine Coronavirus-Verdachtsfälle mehr und verweise auf die Fieber-Ambulanz, wo die Ärzte auch Krankschreibungen vornehmen. Vorwürfe, in vielen Praxen komme man telefonisch gar nicht durch, weisen die Mediziner zurück. „Dann muss man es halt mehrmals probieren.“ Auf jeden Fall solle in der momentanen Situation generell vor jedem Arztbesuch vorab in der Praxis angerufen werden, auch deshalb, weil es nicht zu Kontakten im Wartezimmer kommen soll.

Höhn betont: „Wir bekommen hier in der Fieber-Ambulanz keinen Stundenlohn“. Das sei aber auch nicht das Thema. „Es geht darum, dass die Leute gut versorgt sind.“ Jene, die an Covid-19 erkrankt sind, aber eben auch alle anderen, die zum Hausarzt müssen, mit Nierenkolik beispielsweise, Blinddarmentzündung. Die Fieber-Ambulanz helfe zudem, jene Coronavirus-Infizierten besser zu betreuen, die einen leichten Verlauf haben. Mangels Schutzkleidung sei das bislang oftmals nur telefonisch erfolgt. „Wer hierher kommt, hat auch Ängste, viele Fragen“, betont Höhn. Anfangs sei bei vielen Erkrankten der Verlauf leicht, die haben kaum Symptome. „Wenn es schlimmer wird, können wir die Lunge abhören und die Sauerstoffsättigung testen. Oder jemanden zum Röntgen schicken.“ Auch Verlaufskontrollen seien wichtig.

Dass jetzt eine Maskenpflicht für den ÖPNV und fürs Einkaufen kommt, finden beide Mediziner gut und wichtig. Fröhlich: „Es ist der richtige Weg, um in ein etwas normaleres Leben zurückzukehren, vorausgesetzt, alle setzen eine Maske auf.“

Test und Untersuchung an einem Ort

Am Herzen liegt den Ärzten derzeit aber noch etwas ganz anderes. Sie plädieren dafür, die Fieber-Ambulanz in der Pirmasenser Straße und das Coronavirus-Testzentrum in Erfenbach zusammenzulegen. Idealerweise sollte das in Erfenbach passieren. Allein schon wegen der Logistik. „In der Pirmasenser Straße sind die Räumlichkeiten zu klein, außerdem würde es Verkehrsprobleme geben“, sagen sie. Durch eine Zusammenlegung ließe sich Personal sparen, Schutzkleidung, Reinigung und Müllentsorgung könnten so konzentriert werden. „Jetzt haben wir alles doppelt, Miete, Schleusen, Personal, das die Patienten einweist.“