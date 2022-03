Die Batteriezellfertigung am Opel-Standort wird voraussichtlich eine deutlich höhere Kapazität bringen, als bislang vorgesehen.

Wie das Batterie-Gemeinschaftsunternehmen Automotive Cells Company (ACC) am Mittwoch mitteilte, wird die Produktionskapazität des Werks in Kaiserslautern bis 2030 von jährlich 24 Gigawattstunden auf mindestens 40 erhöht. Nach Angaben eines Opel-Sprechers hat diese Aufstockung keine Auswirkungen auf die erwartete Beschäftigung und die Investitionssumme, „sondern wird durch technologische/Produktivitätsfortschritte beziehungsweise eine optimierte Flächennutzung ermöglicht“.

Produktionsstart 2025

Auf dem Opelgelände soll ab dem kommenden Jahr ein Batteriezellwerk entstehen, in dem 2000 Menschen arbeiten. Insgesamt sollen mehr als zwei Milliarden Euro investiert werden, und die Produktion soll 2025 starten. In dem Gemeinschaftsunternehmen ACC sind Stellantis, Total Energies/Saft und neuerdings auch Mercedes-Benz künftig gleichberechtigte Anteilseigner. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen an drei Standorten in Europa Batteriezellen für Elektrofahrzeuge gefertigt werden – neben Kaiserslautern in Billy-Berclau/Douvrin (Frankreich) und in Termoli (Italien). 2030 sollen die Werke eine Gesamtkapazität von „mindestens 120 Gigawattstunden“ haben.