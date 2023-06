Wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung in mehreren Fällen verurteilte eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern einen 44-jährigen Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren. Ein 48-jähriger Mittäter soll drei Jahre hinter Gitter, ein 28-Jähriger quittierte eine zwei Jahre und sieben Monate Freiheitsentzug.

Im Rahmen einer sogenannten prozessualen Verständigung hatten die Täter die Vorwürfe eingeräumt. Sie haben sich demnach zwischen 13. Januar und 30. Juni 2022 unter anderem in Kaiserslautern auf betrügerische Weise Gebrauchtwagen verschafft, um sie danach mit gefälschten Dokumenten in Belgien zu verkaufen.

Der 44-Jährige soll die Taten als Bandenchef organisiert haben. Der 48-Jährige soll in mehreren Fällen bei Autohäusern als Kaufinteressent aufgetreten sein. Er soll Fahrzeuge zu vorab vereinbarten Probefahrten abgeholt und sie nicht mehr zurückgebracht haben. Der 28-Jährige soll ihn zu mehreren Auftritten in den Autohäusern chauffiert haben. Nicht nur in Kaiserslautern soll sich das Trio Autos verschafft haben: Es soll in Frankreich gestohlene Autos ebenfalls zum Verkauf nach Belgien gebracht oder dies zumindest versucht haben.

Schaden von gut 225.000 Euro

Laut Staatsanwaltschaft haben die Angeklagten einen Schaden von insgesamt 225.000 Euro verursacht. Nachdem alle drei bereits am ersten Verhandlungstag geständig waren, schilderte ein als Ermittlungsführer eingesetzter Kriminaloberkommissar des Polizeipräsidiums Westpfalz am zweiten Verhandlungstag in seiner mehr als eineinhalbstündigen Vernehmung den Gang und das Ergebnis der Untersuchungen.

Die Ermittlungen hätten eingesetzt, nachdem bei einem Kaiserslauterer Autohaus ein Gebrauchtwagen für eine einstündige Probefahrt abgeholt und nicht zurückgebracht worden war. Bereits kurze Zeit später sei das Fahrzeug in einem Internetportal angeboten worden. Der Wagen habe anhand der Kennzeichenhalterung, die den Namenszug der geschädigten Firma trug, zweifelsfrei identifiziert werden können. Schnell habe die Polizei festgestellt, dass gefälschte Ausweise, Führerscheine und Fahrzeugpapiere im Spiel gewesen seien.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen seien Telefonate zwischen den Tatbeteiligten abgehört worden. Dass sie sich auch im Ausland aufhielten, habe die Aufklärungsarbeit wesentlich erschwert, was die Täter aber offensichtlich beabsichtigt hätten.

Haupteinkommensquelle für die Familie

Der Hauptangeklagte hatte zahlreiche Familienmitglieder in die Machenschaften einbezogen. Für die große Familie habe sich die Masche zur Haupteinkommensquelle entwickelt. Die Familie habe davon gut gelebt.

Bei der Strafzumessung hob der Vorsitzende am Montag hervor, dass sich die Geständnisse erheblich strafmindernd ausgewirkt hätten. Beim Haupttäter habe auch eine Rolle gespielt, dass er auf einen BMW 535e verzichtet habe. Der Wagen war bei den Taten eingesetzt und deshalb als sogenanntes Tatmittel sichergestellt worden. Nach langem Hin und Her hatte sich der 44-Jährige dazu durchgerungen, auf den BMW zu verzichten. Er hatte behauptet, das Auto gehöre ihm. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.