Derzeit grassiert eine weitere Betrugsmasche per Telefon: Eine Stimme vom Band behauptet auf englisch, dieser Anruf sei von Europol oder Interpol, dass der Personalausweis oder andere Dokumente missbraucht wurden und fordert auf, die 1 zu drücken. „This call is from Europol. We would like to inform you, that your identity card number is in misuse. For more information please press one“, lautet zum Beispiel eine Variante des Textes.

Wahlweise kommen die mutmaßlichen Anrufe von Europol, Interpol oder auch dem Bundeskriminalamt, warnt dies selbst. „Auch bei uns haben sich mehrere Bürger wegen solcher Anrufe gemeldet“, bestätigt Diana Eilenz vom Polizeipräsidium Westpfalz. Jene hätten zum Glück alle aufgelegt und seien nicht auf die Masche hereingefallen. „Europol oder eine andere Polizeibehörde wird niemals solche Anrufe tätigen, schon gar nicht mit Bandansage!“, warnt sie.

Denn folgt man den Anweisungen, versuchen die Betrüger, persönliche Daten zu erfragen, um diese für Straftaten zu nutzen oder fordern zu einer Überweisung auf. „Diese Masche grassiert derzeit deutschlandweit“, weiß Eilenz. Beim Angerufenen wird eine Telefonnummer angezeigt, die nicht zum Anrufer gehört, „ähnlich wie bei E-Mails ist diese nur vorgetäuscht“. Die Täter, vermutlich mehrere Gruppen mit derselben Masche, können weltweit agieren und seien deshalb schwer ausfindig zu machen.

Deshalb rät Eilenz: „Auflegen, nichts drücken und sich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen!“ Bei erneuten Anrufen wird meist eine andere Nummer angezeigt, so dass auch das Sperren der Nummer leider wenig bringe. Als Tipp hat Eilenz jedoch noch parat: „Mit Angehörigen, besonders Älteren, darüber sprechen und über die Betrugsmasche informieren!“