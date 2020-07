Weil ein Betrüger ihre Identität nutzte, um dubiose Immobiliengeschäfte im Internet abzuwickeln, hat eine Frau aus Kaiserslautern Strafanzeige erstattet. Darüber hat die Polizei am Donnerstag informiert. Den Angaben zufolge hatte die 33-Jährige dem Unbekannten eine Kopie ihres Personalausweises geschickt. Sie sei an einer Wohnung interessiert gewesen, die angeblich zum Verkauf stand, und der Anbieter habe die Ausweiskopie als Identitätsnachweis verlangt. Der vermeintliche Makler habe dann aber für eine Besichtigung der Wohnung eine Kaution in Höhe von drei Prozent des Kaufpreises verlangt – da sei der Frau die Sache komisch vorgekommen und sie habe die Verhandlungen abgebrochen. Der Täter nutzte nach Angaben der Polizei die Ausweiskopie und den Namen der Frau bei seinen weiteren Machenschaften: Die 33-Jährige habe über ein soziales Netzwerk den Hinweis eines Mannes erhalten, dass jemand ihre Identität für dubiose Geschäfte im Internet nutze. Der Zeuge sei an einem Wohnungskauf interessiert gewesen und habe über ein Internetportal Kontakt zu einem Anbieter aufgenommen. Von diesem habe er eine E-Mail mit dem Namen der 33-Jährigen als Absender und einer Kopie ihres Ausweises im Anhang erhalten. Laut Polizei laufen die Ermittlungen.