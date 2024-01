Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurden zwei Frauen in der Steinstraße von einem jungen Mann mit der Bitte angesprochen, ihm Geldscheine zu wechseln. Nach dem Tausch mussten die Damen feststellen, dass die beiden 10-Euro-Scheine nicht echt waren. Als sie den Mann darauf ansprachen, flüchtete dieser sofort zusammen mit einem weiteren Mann in Richtung Innenstadt. Der Versuch, den Männern zu folgen, schlug fehl. Einer der beiden Täter konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen identifiziert werden. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.