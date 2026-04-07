Ein Auto mit eingeschalteten Warnblinkern hat am Montagmittag in Kaiserslautern die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Der Wagen stand ohne erkennbaren Grund in der Trippstadter Straße, wie die Polizei mitteilt. Während der Fahrer im Fahrzeug saß, unterhielt sich der Beifahrer mit einer Passantin. Nach Angaben der Polizei soll es dabei um einen Goldring gegangen sein. Da in solchen Fällen häufig günstiger Schmuck als hochwertig ausgegeben oder als Pfand gegen Bargeld angeboten werde, überprüften die Beamten das Fahrzeug und die beiden Männer. Diese gaben an, eine Panne zu haben und deshalb dort zu stehen. Am Auto konnten jedoch keine Schäden festgestellt werden, es war fahrbereit. Die Polizei sprach daraufhin einen Platzverweis für Kaiserslautern aus. Die Männer kamen der Aufforderung nach.