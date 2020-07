Betrüger waren am Wochenende im Landkreis aktiv. Wie die Polizei am Montag berichtet, gaben sie sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus. Bei einem Mann in Schallodenbach ergaunerten sie die Kreditkartennummer mitsamt der Prüfziffer. Die Karte ließ der Geschädigte sperren. Ob sie bereits eingesetzt wurde, ist aktuell nicht geklärt. Besonders hartnäckig waren sie bei einer Frau in Stelzenberg. In den vergangenen zwei Wochen riefen sie die Seniorin mehr als ein dutzend Mal an. Die Täter sprachen Englisch. Weil die Frau kein Englisch versteht, legte sie auf. Die Masche gleicht sich immer: Die angeblichen Computerspezialisten gaukeln ihren Opfern vor, dass ihr PC mit schädlichen Computerviren verseucht sei. Die Angerufenen werden aufgefordert, eine Software zu installieren. Per Fernzugriff haben die Betrüger dann Zugang zum Computer. Sie können sämtliche Daten auslesen oder verschlüsseln. Für ihre angebliche Serviceleistung verlangen die Betrüger eine Überweisung, sie erfragen Bankdaten oder fordern für vermeintliche Prüfungszwecke zur Übermittlung einer TAN-Nummer auf. Die Polizei rät: „Sollten sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf! Informieren Sie die Polizei.