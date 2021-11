Dachhaie – Betrüger die sich als Dachdecker ausgeben – sprachen am Mittwoch in der Ringstraße einen 72-jährigen Anwohner an, und boten ihm an, die Regenrinne für 600 Euro zu erneuern. Der Mann ließ sich darauf ein. Nachdem mehrere Rinnen abmontiert und ausgetauscht waren, forderten die vier Arbeiter plötzlich 2500 Euro. Der Senior verweigerte die Zahlung und rief die Polizei. Auf die Männer kommt eine Anzeige wegen Betruges zu.