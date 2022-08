Mehr als 170.000 Euro hat ein 65-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern an Betrüger verloren. Wie die Polizei berichtet, hatte er im Juni in einem Sozialen Netzwerk Werbung für eine Geldanlage entdeckt. Daraufhin kontaktierte er die angebliche Firma „Chasepros.com“. Die Betrüger machten ihm ein Investment in eine Kryptowährung schmackhaft und erstellten einen Anlageplan. Der Mann überwies regelmäßige Raten. Die Transaktionen wurden über eine spezielle Software abgewickelt. Außerdem ergaunerten die Betrüger auch zweimal eine größere Summe. Dieses Geld sei für die Begleichung der Abgeltungssteuer erforderlich. Als die Täter weiteres Geld forderten, wurde der 65-Jährige misstrauisch und informierte sich. Erst jetzt fiel ihm der Betrug auf. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.