Mit einem „Schockanruf“ haben am Freitag Betrüger 50.000 Euro von einem Ehepaar aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ergaunert. Wie die Polizei berichtet, gaben sich die Täterinnen als Polizistin und Staatsanwältin aus. Sie tischten den Eheleuten eine Geschichte auf, wonach ihre Tochter wegen eines schweren Unfalls verhaftet worden sei. Eine Person sei dabei getötet worden. Wenn eine Kaution gezahlt werde, könne von einer Inhaftierung der Tochter abgesehen werden. Das Geld sollten die Eltern bei einem Gericht in Mannheim einzahlen. Als diese sich mit dem Geld auf den Weg zu der Justizkasse machten, riefen die Betrügerinnen erneut an. Sie behaupteten, dass die Gerichtszahlstelle bereits geschlossen sei. Daher werde ein Gerichtsdiener das Geld entgegennehmen. Die 50.000 Euro übergaben die Eltern schließlich in einem Café, wo sie auch auf ihre Tochter warten sollten. Diese kam nicht. Als das Paar bei der Polizei anrief, flog der Betrug auf.