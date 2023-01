Sie täuschten eine Notlage vor und wurden letztlich von einer Zivilstreife auf frischer Tat ertappt. Zwei Männer versuchten am Montag gegen 16.20 Uhr an der Autobahnausfahrt Enkenbach-Alsenborn an das Bargeld anderer Autofahrer zu gelangen. Laut Polizeibericht gaben die Männer an, angeblich nichts mehr zu essen zu haben. Zudem hätten sie kein Benzin mehr, um nach Hause fahren zu können. Als Gegenleistung für Geld boten der 37- und der 23-Jährige einen vermeintlichen Goldring an. Die Masche war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Eine Zivilstreife des Polizeipräsidiums Westpfalz ertappte die Männer während der Tatausführung. Folge: Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0631 35340 zu melden.