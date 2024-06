Die Betonwülste, die in einem Park in Pirmasens gemeinsam mit der RPTU aufgestellt wurden, sehen nicht unbedingt spektakulär aus. Sie sind aber etwas Besonderes: Denn sie kommen aus dem 3D-Drucker und wurden komplett aus Recyclingbeton gefertigt. Der Ingenieurtraum vom „Urban Mining“ könnte damit in Erfüllung gehen.

Bis zur Aufstellung der fünf Hocker im Pirmasenser Campuspark war es ein weiter Weg – 13 Universitäten, Unternehmen und Kommunen aus fünf Ländern waren an dem Projekt