Das Westpfalz-Klinikum hat die Corona-Schutzmaßnahmen am Freitagmorgen, 23. Oktober, nach eigenen Angaben deutlich ausgeweitet. Grund sind die bundesweit und auch regional stark steigenden Infektionszahlen mit dem SARS-CoV-2-Erreger. Das Klinikum ist ab sofort an allen vier Standorten Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen für Besucher geschlossen. Das hat die Corona-Taskforce beschlossen. In Kaiserslautern werden zudem alle nicht medizinisch notwendigen geplanten Behandlungen ausgesetzt. Die betroffenen Patienten werden zurzeit informiert. Für die Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden sowie bei Geburten können in Absprache mit dem medizinischen Personal Ausnahmen zum Besucherstopp getroffen werden.

Sowohl die Notfallversorgung als auch die Behandlung von Patienten mit Covid-19 „bleibt natürlich aufrechterhalten“, so ein Klinikums-Sprecher. Auch medizinisch notwendige Eingriffe, beispielsweise in der Onkologie, seien von den verschärten Maßnahmen nicht betroffen und werden durchgeführt. „Wir werden die weitere Entwicklung sehr aufmerksam beobachten, die Lage täglich neu bewerten und dann unmittelbar reagieren“, sagt Geschäftsführer Peter Förster. Auch die Regelungen für die Beschäftigten im Westpfalz-Klinikum wurden verschärft. Das Tragen des erhöhten FFP2-Schutzes ist bis auf Weiteres seit Freitag für alle Beschäftigten Pflicht.

Stand Freitagmittag wurden im Westpfalz-Klinikum insgesamt zwölf positiv auf Covid-19-getestete Patienten stationär behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Die elf weiteren Patienten werden auf der Isolationsstation behandelt. 16 Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums befinden sich zurzeit weiter in häuslicher Isolation, da bei ihnen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Generell gilt für Mitarbeiter seit Beginn der Pandemie: Beschäftigte, die in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, sind verpflichtet, sich 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben, bevor sie wieder ihre Tätigkeit am Krankenhaus aufnehmen.