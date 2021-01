Das Impfzentrum Kaiserslautern wurde in relativ kurzer Zeit auf dem Opel-Gelände aus dem Boden gestampft. Kunden sind – zumindest vorerst – Menschen ab 80 Jahren. Und die sprechen der Organisation und dem Personal ein großes Lob aus.

„Ich bin begeistert!“, sagt Gretel Cronauer-Jung. Die 87-Jährige wurde kürzlich gegen Corona geimpft und meldet sich extra bei der RHEINPFALZ, um ihr Lob loszuwerden. „Wie toll das alles organisiert ist! Da hat man sich arg viel Mühe gegeben.“

Sie hat sich von einem Bekannten hinfahren lassen, „und da ich nicht gut zu Fuß bin, durften wir vorfahren, und auch meine Begleitung durfte mit hinein“, freut sie sich. „Alle waren sehr, sehr nett!“

Hilfsbereitschaft nimmt Angst

Diese Freundlichkeit und damit gute Stimmung scheint sich vom Personal auf die Besucher zu übertragen und damit auch unter jenen zu verbreiten. „Alle Leute im Impfzentrum waren richtig begeistert“, beschreibt Gerlinde Bönninghaus die Atmosphäre auf dem Gelände. Es gebe ausreichend Personal, das sich sehr gut um die betagten Besucher kümmere.

„Ich bin mit dem Taxi hingefahren. Die Fahrerin kannte sich offenbar nicht so gut aus, sie hätte sogar reinfahren dürfen“, schildert sie ihre Ankunft am Impfzentrum. „Aber sofort kam eine junge Frau auf mich zu und fragte, ob sie helfen könne, hakte mich ein und brachte mich zur Aufnahme.“ Durch die große Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit des Personals werde vielen Älteren, die verunsichert oder auch ängstlich sind, die Angst genommen, ist ihre Beobachtung.

„Vorbildlich organisiert“

Auch Christel Koster, die am vergangenen Freitag ein älteres Ehepaar zur Corona-Impfung ins Kaiserslauterer Impfzentrum begleitete, „war auf das Angenehmste überrascht, wie vorbildlich das gesamte Prozedere organisiert ist“, schildert sie der RHEINPFALZ. „Angefangen vom ersten Kontakt an der Pforte bis zum letzten Vorgang beim Abschluss“, sei alles vom Ablauf perfekt gewesen. Ein „besonderes Lob“ möchte sie all den Menschen aussprechen, mit denen sie zu tun hatte: „Alle waren sehr freundlich und hilfsbereit. Nochmals herzlichen Dank!“