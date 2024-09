Wie entstehen die Requisiten für die Aufführungen im Kaiserslauterer Pfalztheater? Wie werden die Bühnenbilder gebaut? Was wird alles selbst genäht? Diese und weitere Fragen werden beim „Tag der offenen Werkstätten“ beantwortet. Besucher erwartet außerdem ein künstlerisches Programm.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schreinerei, Schlosserei, Polsterei und aus dem Malsaal öffnen am Samstag, 14. September, von 13 bis 18 Uhr die Türen der Theaterwerkstätten in der Lauterstraße 135. Der Eintritt ist frei.

Eröffnet wird die Veranstaltung vom Bläserquintett der Pfalzphilharmonie mit einer Fanfare. Die Schreinerei demonstriert einer Mitteilung zufolge um 13.15 und 15.15 Uhr die Arbeiten an der Kulisse zum Stück „Die Schneekönigin“. Erstmals werden die handgefertigten, hölzernen Designerstücke gezeigt, die kürzlich aus dem ausrangierten Bühnenboden angefertigt wurden. Die Unikate können am Glücksrad gewonnen oder gegen eine Spende erworben werden. Um 13.45 und 16.15 Uhr verraten die Künstlerinnen und Künstler des Malsaals ihre Techniken. Die Mitarbeiter der Schlosserei zeigen um 14.15 und 16.45, mit welcher Finesse die Bühnenentwürfe realisiert werden. Die Polsterei präsentiert außerdem um 14.45 und 15.45 Uhr, was und wie für die Bühne genäht und gepolstert wird, heißt es in einer Ankündigung.

Künstlerische Darbietungen

Darüber hinaus werden einige künstlerische Darbietung geboten. Der Opernchor ist um 13.30 Uhr in der Montagehalle zu erleben – unter anderem mit dem von Ambossschlägen begleiteten „Le fosche notturne spoglie“ aus Verdis Oper „Der Troubadour“. Um 14 und 16 Uhr liest Daniel Böhm im Maschinenraum Geschichten von „Meister Eder und sein Pumuckl“. Ebenfalls um 14 und 16 Uhr tritt das Duo „Fingerle & Pfeil“ in der Polsterei auf. Martin Schultz-Coulon und Harmut Neuber spielen um 14.30 und um 15.30 Uhr im Malsaal einen Auszug aus dem Schauspiel „Rot“. Mehrere Tänzerinnen präsentieren um 15 und um 17 Uhr eigens konzipierte Choreographien in der Montagehalle, außerdem treten um 16.30 und um 17.30 Uhr Solisten des Musiktheaters in der Montagehalle auf.

Während der Veranstaltung gibt es für Kinder Spiele im Hof. Die Theaterkasse ist mit einem Stand vor Ort und beantwortet Fragen rund um Tickets, Abos und die Theater- oder Familien-Card.