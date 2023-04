Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„DenkWege“, „DenkRäume“, „DenkFabriken“ – solches und ähnliches Vokabular präzisiert oftmals, was im Begriff „Atelier“ steckt. Seit rund einem Jahr steht mitten in Erfenbach ein ganzes Haus voll solcher „denkender Orte“, bezogen von Künstlern. Eine von ihnen heißt Astrid Moos-Lange. Der sechste Besuch im Haus „Kunst am Gleis“.

In die ehemaligen Wohnräume der Landwirtsfamilie Schermer zogen Künstler ein und Astrid Moos-Lange hatte Glück. Der erste Atelierbesitzerwechsel