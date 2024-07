Die Thalia-Buchhandlung kündigt eine Lesung in Kaiserslautern an. Am Mittwoch, 7. August, 19.30 Uhr, stellt die derzeit sehr erfolgreiche Fantasy-Autorin Stella Tack den zweiten Band ihrer „Black-Bird-Academy“-Reihe vor.

Auch in „Fürchte das Licht“ geht es um gefährliche Dämonen, heiße Exorzisten und eine schicksalhafte Liebe. Die 1995 in Münster geborene Schriftstellerin wuchs im österreichischen Bad Gastein auf. Nach einer therapeutischen Ausbildung spezialisierte sie sich auf eine Gattung, die von der Buchhandlung als „knisternde New-Adult-Romane und actiongeladene Romantasy-Stoffe“ beschrieben wird. Der erste Band des Zyklus, „Töte die Dunkelheit“, nahm vordere Plätze auf den Bestsellerlisten ein. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in Österreich und ist derzeit auf Lesereise in Deutschland. − Tickets gibt es in der Buchhandlung oder online bei reservix.