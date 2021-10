Bestsellerautor Martin Walker stellt am Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, in der Thalia-Buchhandlung seinen neuesten Kriminalroman „Französisches Roulette“ vor. Es ist inzwischen der 13. Fall für Bruno, Chef de police, der auf Anhieb wieder die Bestsellerliste erobert hat.

Zum Inhalt: Es ist Sommer im Périgord. Doch Saint-Denis trauert um einen von Brunos Rugby-Freunden, der plötzlich verstorben ist. Allzu plötzlich, findet Bruno. Seine erste Spur führt den Chef de police zu Briefkastenfirmen auf Zypern, Malta und in Luxemburg, die einem russischen Oligarchen gehören. Kurz darauf erscheint dessen bildhübsche, hochmusikalische Tochter auf dem Plan. Sie hat sich in den Sohn einer britischen Rocklegende verliebt, die in einem alten Château ihr Comeback plant...

Martin Walker, geboren 1947 in Schottland, ist Schriftsteller, Historiker und politischer Journalist. Er lebt in Washington und im Périgord und war 25 Jahre lang für die britische Tageszeitung The Guardian tätig. Er ist im Vorstand eines Thinktanks für Top-Manager und Senior Scholar am Woodrow Wilson Center in Washington DC. Seine Bruno-Romane erscheinen in 18 Sprachen.

Infos

Die Lesung erfolgt in englischer Sprache. Die deutschen Textpassagen werden von Ina Bartenschlager gelesen. Eintrittskarten gibt’s im Vorverkauf beim Thalia-Ticket-Service, 0631 36219814. Aufgrund der begrenzten Plätze wird um vorherige Anmeldung gebeten.