Der Kaiserslauterer Autor Christian Baron, der 2020 mit seinem Buch „Ein Mann seiner Klasse“ die Bestsellerlisten erklomm, ist zu Gast am Montag, 23. Januar, beim „Talk unter Freunden“ am Pfalztheater. Um 19 Uhr kommt Christian Baron auf Einladung der Freunde des Pfalztheaters in die Lounge des Theaters zum Gespräch mit Moderator Fabian R. Lovisa.

Inzwischen hat Christian Baron seinen zweiten Roman „Schön ist die Nacht“ veröffentlicht. Begonnen hat der 37-Jährige, der aus prekären Verhältnissen stammt, als Autor bei der RHEINPFALZ-Jugendseite, als er noch Schüler an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule war. Er lebt heute als Autor und Journalist in Berlin.

Im Talk mit RHEINPFALZ-Kulturredakteur Fabian R. Lovisa wird es vor allem um Barons ersten Roman „Ein Mann seiner Klasse“ gehen. Das Buch bewegt sich eng an Barons eigener Biografie, schildert in schonungsloser Offenheit die schweren Jugendjahre des Autors und deutet daneben die Umstände seines sozialen Aufstiegs an. Der Roman soll als Bühnenstück ans Pfalztheater kommen. Weiterer Gesprächsgast ist daher Regisseur Jan Langenheim, der „Ein Mann seiner Klasse“ im Sommer als szenisches Projekt auf die Werkstattbühne bringen will. Der Eintritt zum Gespräch ist frei.