Trotz der bislang stärksten Leistung seit dem Aufstieg in die Basketball-Regionalliga mussten sich die Damen des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag beim SV Dreieichenhain mit 55:64 (31:28) geschlagen geben und schrammten am ersten Saisonsieg vorbei.

Im Vergleich zum Hinspiel, das mit 42:63 noch klar verloren ging, zeigte sich die Mannschaft von Trainerin Frauke Woll in allen Bereichen deutlich verbessert. Obwohl die Westpfälzerinnen ohne ihre drei etatmäßigen Aufbauspielerinnen angereist waren, präsentierten sie sich von Anfang an auf Augenhöhe und lagen kurz vor dem Ende des ersten Viertels mit 17:9 (9.) in Führung. Shannon Rasch und Lara Woll teilten sich den ungewohnten Job am Regiepult und machten ihre Sache ausgezeichnet. Der FCK war gut organisiert, bewegte den Ball gut und bestach durch eine hohe Passgenauigkeit. „Wir haben als Team sehr gut verteidigt und hatten ihre Topspielerin Sandra Wurtinger bis zum Seitenwechsel voll im Griff. Angjela Davitkova hat das sehr gut gemacht“, lobte Trainerin Frauke Woll.

Dass ihr Team bei den Schiedsrichtern einen schweren Stand hatte, schlug sich im Lauf der Partie immer deutlicher auf die Foulbelastung nieder. Die Westpfälzerinnen sahen sich gleich mit mehreren aus ihrer Sicht unglücklichen Entscheidungen konfrontiert. So wurden beispielsweise gegen Shannon Rasch innerhalb von zwei Minuten drei Fouls gepfiffen. Nicht nur hier ließen die Unparteiischen das nötige Fingerspitzengefühl vermissen. „Für solche Entscheidungen hat man keine Worte“, haderte Woll.

Auf Augenhöhe

Die Rot-Weißen ließen den Ball weiter gut laufen und nahmen eine knappe Führung (31:28/20.) mit in den zweiten Abschnitt. Es blieb ein Spiel auf Augenhöhe (46:46/30.), in dem sich bis zum Ende des dritten Viertels keine der beiden Mannschaften abzusetzen vermochte. Trotz der hohen Foulbelastung ging der FCK in der Verteidigung weiterhin einsatzfreudig zur Sache.

Dass mit Charlotte Herzog, Lara Woll, Theresa Schmitt und Rasch gleich vier Spielerinnen aufgrund ihres jeweils vierten persönlichen Fouls kurz vor dem Ausschluss standen, machte die Aufgabe im Schlussabschnitt nicht einfacher. Gegen den FCK wurden insgesamt 22 Fouls gepfiffen und damit mehr als doppelt so viele wie gegen die ebenfalls nicht zimperlich agierenden Hessinnen. Dreieichenhain entschied das letzte Viertel und damit die Partie für sich.

Die Lage verschärft sich

„Man merkt, dass sich das Konditionstraining ausgezahlt hat. Die Mannschaft wirkte viel agiler, hat sich deutlich besser bewegt. Es war mit Abstand unser bestes Saisonspiel. Daher ist es absolut schade, dass wir es verloren haben. Wir hätten den Sieg verdient gehabt“, fand die Trainerin. Durch den Sieg des Vorletzten Eintracht Frankfurt, der seinen oberen Tabellennachbarn MTV Kronberg mit 62:60 niederrang, hat sich die Lage bei den Rot-Weißen weiter verschärft. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt jetzt vier Punkte.

So spielten sie

1. FC Kaiserslautern: Schmitt (15), Davitkova, Herzog (je 11), Rasch (7), Woll (6), Zabielina (5), Damm, Knerr, Sajons, Schmidt-Zöllner.