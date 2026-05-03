Ein schönes Spiel für die Zuschauer bot das Verbandsligaduell zwischen dem SV Morlautern und Schlusslicht VfB Bodenheim. Am Ende stand nach einem wilden Ritt ein Remis.

„Es hätte auch 7:7 oder 8:8 ausgehen können. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier. Es gab 15 Minuten-Phasen, da waren wir am Drücker, dann wieder Morlautern für eine Viertelstunde, fast ständig ging es hin und her“, beschrieb Bodenheims Trainer Marco Streker nach dem 3:3 (2:2)-Unentschieden beim SV Morlautern, wie das Momentum in der mit Torchancen gespickten Partie ständig wechselte. Am Ende gehe das Unentschieden in Ordnung, so der Gästetrainer.

Seine Mannschaft musste einen frühen Rückstand verkraften. Morlauterns Rechtsverteidiger Gani Raifovski brauchte nur noch die Vorlage von Linksverteidiger Kai Paller zum 1:0 über die Linie zu drücken (10.). Morlautern blieb dran. Felix Bürger vergab die Chance, nachzulegen. Bodenheim traf mit seinem ersten Abschluss fast aus dem Nichts. Als Morlautern den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte, zielte Bodenheims Kapitän Calvin Fasnacht aus dem Rückraum genau. Links unten schlug der Ball unhaltbar zum 1:1 ein (17.).

Chancenwucher nach dem Ausgleich

„Wir müssen nach dem Bodenheimer Ausgleich eigentlich 2:1, 3:1 oder sogar 4:1 in Führung geben“, beschrieb Morlauterns Trainer Daniel Graf die zehnminütige Drangphase seiner Mannschaft. Felix Bürger traf nur die Latte (20.). Nach Burhan Öztürks Vorarbeit wurde Waleed Al Alems Nachschuss im letzten Moment geblockt (23.). Dann ließ Gästetorhüter Jonah Simon einen Raifovski-Schuss fallen. Al Alem zielte über das Tor (25.).

Glück aber für Morlautern, das plötzlich in der Defensive fahrig agierte, dass Bodenheims Aiman Abdelaali nur das Außennetz traf (31.). Bei Morlautern musste Kapitän Max Riehmer mit einer Rückenverletzung vom Feld, was der Statik im Mittelfeld nicht unbedingt förderlich war. Aschref Ben Hazaz brachte Bodenheim mit einem von Joshua Smith noch abgefälschten Distanzschuss in Führung (40.). Smith machte seinen Fauxpas jedoch postwendend wieder wett und erzielte mit einem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit das 2:2.

Offener Schlagabtausch

Nach der Pause beruhigte sich die Partie etwas. Bodenheim hatte mehr Ballbesitz, Morlautern durch Bürger (55./58.) zwei vielversprechende Torannäherungen. Erneut Pech für die Gastgeber, dass Philipp Koch per Direktabnahme aus 25 Metern erneut nur den Querbalken traf (59.). Quasi im Gegenzug schlug es ein. Khaled Abou Daya bereitete über links vor. Aiman Abdelaali vollstreckte zum 2:3 (60.). Doch Morlautern hatte erneut eine Antwort. Al Alem bediente Joshua Smith im Rückraum, der überlegt mit der Innenseite aus etwa 18 Metern mit seinem zweiten Tor zum 3:3 traf (76.).

Die Schlussphase war dann ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Auch Morlauterns Torhüter Desmond Young konnte sich zweimal (81./84.) jeweils gegen den starken Abou Daya auszeichnen. „Meine Mannschaft hat Charakter gezeigt, ist zweimal nach Rückständen zurückgekommen. Wir haben in der ersten Hälfte unsere Chancen nicht genutzt. Aber alle, auch die Einwechselspieler, haben Gas gegeben. Die Art und Weise unseres Auftritts war absolut in Ordnung“, kommentierte Graf das spektakuläre Kellerduell.