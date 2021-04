Mehr Bürokratie, ein größerer Aufwand bei Beerdigungen und weniger Kontakte zu den Trauernden. Das Coronavirus hat den Alltag der Bestattungsunternehmen kräftig verändert. Ronald de Schutter fürchtet nun: „Die Bestattungskultur bleibt auf der Strecke.“

Das erste Vorurteil räumt Ronald de Schutter gleich zu Beginn des Gesprächs beiseite. „Nein, wir gehören ganz gewiss nicht zu den Gewinnern der Corona-Pandemie“, beteuert der Geschäftsführer des traditionsreichen Bestattungsunternehmens, das mit drei Standorten im Raum Kaiserslautern vertreten ist. Der Grund: „Die Gesamtzahl der Sterbefälle ist in unserer Region nicht gesunken. Drastisch zugenommen haben dagegen der Aufwand und die bürokratischen Hindernisse, die seit dem Ausbruch der Krankheit mit jeder Bestattung verbunden sind.“

Mit einem „echten Schock“ begann das Jahr 2020 für de Schutter bereits mit dem ersten Corona-Lockdown im März. „Von einem Tag auf den anderen waren plötzlich alle klassischen Trauerfeiern verboten“, erinnert sich de Schutter. „Und vor uns standen die Familien, die sich von ihren Verstorbenen angemessen verabschieden wollten.“ Bis zum 27. Mai habe es gedauert, bis die rheinland-pfälzische Landesregierung eine entsprechende Corona-Schutzverordnung erlassen habe. „Solange mussten wir nicht nur die Urnenbegräbnisse verschieben, sondern auch die Leichname für eine Sargbestattung in Kühlhäusern lagern.“

Neue Vorschriften machen Bestattern zu schaffen

Mit den Vorschriften, die seit Ende Mai bis zum Beginn des zweiten Lockdowns für das gesamte Bundesland galten, hatten die Bestatter oft ihre liebe Not. „Danach dürfen an einer Trauerfeier die Gattin oder der Gatte des Verstorbenen, Verwandte ersten und zweiten Grades sowie Personen aus einem weiteren Haushalt teilnehmen“, zählt der Bestatter auf. „Aber was ist zum Beispiel, wenn ein Verstorbener zwar keine lebenden Geschwister mehr hat, aber eine ganze Reihe von Neffen und Nichten? Sollen wir die dann alle wegschicken?“

Darüber hinaus kollidieren die Vorschriften der Landesregierung mit den Regeln vieler kommunaler Friedhöfe. „In einer Gemeinde gilt die Trauerfeier als ein Gottesdienst, in der anderen als eine ganz normale Versammlung. Und allein dafür haben die Verwaltungen verschiedene Höchstgrenzen für die Teilnehmer festgelegt, die wir jeweils beachten müssen“, erläuterte de Schutter kurz vor dem Jahreswechsel. „Ganz zu schweigen von den Problemen, die mit der Übernachtung von auswärtigen Angehörigen verbunden sind. Denn eine Trauerfeier gilt streng genommen nicht als Dienstreise, also ist die Übernachtung in Hotels nicht erlaubt.“

Der Umgang mit Corona-Toten ist schwierig

Noch komplizierter gestaltet sich für die Bestatter der Umgang mit den sogenannten Corona-Toten. Wie ansteckend ist ein Mensch, der an oder mit dieser Krankheit gestorben ist? Und wie können sich die Bestatter vor einer möglichen Ansteckung schützen? „Hier haben die lokalen Gesundheitsbehörden Hygiene-Maßnahmen beschlossen, natürlich jede für sich“, berichtet de Schutter. „In der Praxis dürfen wir die Verstorbenen nur mit Handschuhen und Atemschutz-Masken anfassen und nur in luftdichten Leichenhüllen transportieren. Unsere Branche gilt aber nicht als systemrelevant, also kamen wir lange nicht an das notwendige Material. Das lag stattdessen massenhaft in den Depots des Landes, für den Katastrophenfall.“

Als besonders schwierig stellen sich die Bestattungen von Corona-Opfern heraus. „Wir hatten bereits mehrere solcher Fälle“, sagt Ronald de Schutter. Und fast immer habe es Komplikationen gegeben. Beispiel: „Eine Mutter starb am Montag an Covid-19. Die gesetzliche Bestattungsfrist beträgt in Rheinland-Pfalz zehn Tage, die Angehörigen mussten aber für 14 Tage in Quarantäne. Also mussten wir einen Antrag auf Verlängerung der Bestattungsfrist stellen. Die hat uns das zuständige Gesundheitsamt denn auch gegeben.“ Noch schwieriger wird die Überführung von Covid-Toten ins Ausland: Hier mag der Bestatter gar nicht darüber reden, mit welchen bürokratischen Hürden er es da zu tun hat ...

Der Arbeitsalltag ist deutlich aufwendiger

Unabhängig von solchen bürokratischen Problemen macht Ronald de Schutter etwas anderes zu schaffen: „Unsere gesamte Bestattungskultur leidet unter der Corona-Pandemie. Vor lauter Vorsorge und Vorschriften – auch wenn sie in der Sache durchaus berechtigt sind – kommt die angemessene Zeit und Form für die Trauer der Angehörigen zu kurz.“ Was sich auch ganz profan im Arbeitsalltag des Bestatters auswirkt: „Weniger gestaltete Trauerfeiern, geringere Auslastung unserer Gastronomie, praktisch keine Aufträge für mich persönlich als Trauerredner.“

Für de Schutters Angestellte gestaltet sich der Arbeitsalltag aufwendiger denn je: „Wir haben an unseren drei Standorten jeweils feste Gruppen gebildet, die sich nicht mehr persönlich begegnen“, erklärt der Chef. „Und innerhalb dieser Gruppen halten wir den Kontakt so gering wie möglich.“ Nur so sei das Risiko von größeren Quarantäne-Ausfällen unter den Beschäftigten zu begrenzen. „Aber eine gewisse Unsicherheit über die Gefahr einer Ansteckung während der Arbeit bleibt natürlich bei uns allen.“

In die nächsten Monate schaut der Unternehmer ebenfalls mit gedämpften Erwartungen. Denn so merkwürdig es klingen mag, hat die flächendeckende Corona-Vorsorge zumindest für die Bestattungsbranche auch ihre Schattenseiten: „Ich gehe davon aus, dass in diesem Winter die klassische Grippewelle schwächer ausfällt als in den vergangenen Jahren“, glaubt Ronald de Schutter. Was für viele Menschen durchaus eine gute Nachricht ist, schlägt sich in seinen Geschäftsbüchern als zusätzliches Risiko nieder.

Zur Sache: Das Bestattungshaus de Schutter

Das Bestattungshaus de Schutter ist ein Lauterer Traditionsbetrieb: Bereits im Jahr 1903 gründete der Urgroßvater des heutigen Eigentümers, Philipp Jung, eine Tischlerei in der Spitalstraße. Und wie damals üblich, schreinerte der Handwerker auch Särge und übernahm den Transport der Verstorbenen zum Friedhof. „Die Herrichtung des Leichnams übernahmen die sogenannten Leichenfrauen, für die Beisetzung selbst gab es die Friedhofsgärtner,“ berichtet Roland de Schutter, der das Familienunternehmen seit 1987 führt.

Heute gehört das Unternehmen mit rund 600 Bestattungen pro Jahr zu den größeren in der Region. „Als ich anfing, hatten wir vier Mitarbeiter, heute sind es insgesamt 26“, schildert der 51-jährige Geschäftsführer. Und zum Stammsitz am Kotten haben sich längst zwei weitere Standorte gesellt: Seit 1997 existiert eine Filiale in Katzweiler, im Jahr 2010 kam das heutige Haupthaus im Industriegebiet Nord dazu. „Hier bieten wir alle unsere Dienstleistungen unter einem Dach – vom Vorgespräch mit den Angehörigen über die Trauerfeier bis zum anschließenden Beisammensein der Hinterbliebenen“, erklärt de Schutter.

Individuelle Leistungen statt anonymer Routine: So will der Lauterer Familienbetrieb in Zukunft im Wettbewerb bestehen. Wenn es gewünscht wird, nimmt Roland de Schutter bei den Bestattungen die Rolle des Trauerredners wahr. „Dabei ist es mir ein Anliegen, die Persönlichkeit jedes Verstorbenen zu würdigen“, betont er.