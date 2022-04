„Willkommen auf dem Betzenberg“ heißt das Best Western Hotel seine Gäste. Ob zum Ausruhen oder Entspannen, ob zu einer Tagung oder einer Familienfeier: Räumlichkeiten bietet das 152 Zimmer-Haus für verschiedene Anlässe. Und nicht weit vom Hotel lockt der Pfälzerwald.

Unweit vom Fritz-Walter-Stadion wertet das „Best Western Hotel Kaiserslautern“ den Eingang zum St.-Quentin-Ring auf. Umgeben von einer Grünanlage mit zurzeit blühenden Forsythien füllt das vierstöckige Gebäude mit weiß-grauer Fassade die Örtlichkeit zwischen Hochhäusern und dem Ende 2021 fertiggestellten Zoar-Wohn- und Seniorenheim. Eine ausladende Überdachung des Eingangsbereichs lässt den Gast vom Auto trockenen Fußes das Hotel passieren.

So großzügig wie die Zufahrt zum Hotel, präsentiert sich die Lobby mit Rezeption. In Altrosa gehaltene Sitzgarnituren auf einem Teppichboden im Persian Rug-Style laden zum Verweilen ein. Zur Linken erinnert ein Schwarz-Weiß-Foto an Kaiserslautern, wie es früher einmal war. Deutlich zu erkennen, der Turm der Stiftskirche.

1973 als „Savoy-Hotel“ eröffnet

Dort, wo sich bis vor ein paar Jahren noch das Restaurant befand, lädt jetzt die „Fritz Bar“ von Montag bis Samstag an Abenden zur Happy Hour ein. Stark geschrumpft ist die Küche des Hotels. Ein Großteil der früheren Küche dient heute als Restaurant. Das bietet seinen Gästen abends Snacks wie Pizza, Pasta, Salate und Flammkuchen. Im Außenbereich lockt eine kleine Terrasse bei schönem Wetter zum Relaxen.

Die Geschichte des Hotels auf dem Betzenberg beginnt 1973. Als „Savoy-Hotel“ eröffnet, firmierte der Betrieb 1979 als „Dorint-Hotel-Pfälzer Wald“, ab 2004 als „Dorint Novotel“ und ab 2007 als „Novotel“. Aufgrund von Brandschutzmängeln vorübergehend geschlossen, wurde das Haus im Frühjahr 2017 vom Kaiserslauterer Projektentwickler Hans Sachs, Betreiber des Saks-Urban-Design-Hotels am Stiftsplatz, übernommen und renoviert. Bereits Ende 2017 eröffnete das Hotel unter dem Namen „Best Western“. Es gehört zur gleichnamigen Hotelkette mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt.

Rund 30 Mitarbeiter arbeiten im Hotel

Seit Mitte Februar 2020 steht Gosbert Müller dem Drei-Sterne-Haus mit der Auszeichnung „Superior“ als Hoteldirektor vor. In Kaiserslautern geboren – seine Eltern waren einst Pächter der Mehrzweckhalle in Erfenbach –, absolvierte er in Waldmohr eine Ausbildung zum Koch. Nach Stationen in der Schweiz und in der Gastronomie des Holidayparks in Haßloch folgten verantwortungsvolle Tätigkeiten auf der „Mein Schiff“-Flotte von TUI und auf Flusskreuzfahrten. „Ich bin sozusagen in die Gastronomie geboren“, sagt Müller, der seit 1983 in der Hotelbranche tätig ist. Zusammen mit annähernd 30 Mitarbeitern liegt ihm ein reibungsloser Ablauf im 152-Zimmer-Haus am Herzen.

Vier Restaurantfachleute, zwei Koordinatoren für Tagungen und Veranstaltungen, vier Mitarbeiter im Empfang, zwei für den Nachtdienst, zwei Köche, ein Hausmeister und sieben Beschäftigte im Housekeeping, einschließlich einer Hausdame, sowie vier Auszubildende sorgen dafür, dass es dem Gast an nichts fehlt. Gerne würde Müller vier weitere Auszubildende einstellen, doch die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in der Hotellerie sei gering, bedauert er.

Neben Tagungen auch Familienfeiern

Das Best Western Hotel bietet zwölf Tagungsräume mit einer Veranstaltungsfläche von insgesamt 800 Quadratmetern. Für Gäste ist es nicht nur ein reines Tagungszentrum für Kongresse, Seminare und Firmenfeiern. Auch Familienfeiern wie Hochzeiten, Geburtstage und Trauercafés finden dort statt. Je nach Größe der Veranstaltung und Verköstigung stehen eine eigene Küche und ein Cateringservice zur Verfügung.

Spezielle Arrangements wie „Wohlfühltage“, „Pfingsten im Pfälzerwald“ oder „Mein Hund und ich“ sollen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Wandervorschläge durch den Pfälzerwald und Kartenmaterial sind inklusive. „Wenn nötig, auch ein Gepäcktransport ins Hotel des nächsten Etappenziels. In Planung sind Rad- und Golfarrangements“, hebt Müller hervor. Zu Ostern wartet das Hotel an beiden Feiertagen mit einem Osterbrunch auf.

Tourismus in der Region ist ausbaufähig

Bei einem Rundgang durchs Haus fallen die zweckmäßig und ansprechend eingerichteten Einzel- und Doppelzimmer zwischen 20 und 28 Quadratmeter auf. Einrichtungsgegenstände der Zimmer sind in Holzoptik gehalten. Blütenweiße Bettwäsche und weiße Gardinen hellen die in Anthrazit gehaltenen Wände und Teppichböden der Hotelzimmer auf. Den Gästen stehen eine Sauna und ein lichtdurchfluteter Fitnessraum zur Verfügung.

Der Hoteldirektor ist froh, die Spitze der Corona-Zeit hinter sich zu haben. Eine Auslastung von zehn bis 20 Prozent während der Pandemie bezeichnet er als gut. Davor habe die Belegung bei 65 Prozent gelegen. Mit neuen Ideen und frischem Schwung blickt Müller in die Zukunft des Hauses. Der Tourismus in der Region sei ausbaufähig. Mit der Gartenschau, dem Japanischen Garten, dem Zoo, dem Freizeitbad Montemare und den Ausflugszielen im nahe gelegenen Pfälzerwald habe die Region etwas zu bieten. „Nicht zu vergessen, das kulturelle und sportliche Angebot der Stadt.“ Der Hotelchef lobt die gute Zusammenarbeit mit der Tourist Information und Aktionen wie „Zu Gast in der eigenen Stadt“, die im vergangenen Jahr ein Erfolg gewesen sei.

Info

Best Western Hotel Kaiserslautern

Kategorie: Drei Sterne Superior

Betreiber: B.W. Hotelbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Eschborn

Bettenanzahl: 234

Preise (Ü/F) je nach Kategorie: EZ ab 93 Euro, DZ ab 113 Euro

Adresse: Best Western Hotel Kaiserslautern, St.-Quentin-Ring 1-3, 67663 Kaiserslautern

Kontakt: Telefon 0631 361386-0, info@kl.bestwestern.de, www.hotel-kaiserslautern.de