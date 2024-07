So wirklich sicher war sich Jan Cönig nicht, was er mit dem Sonderpreis anfangen sollte. Das fast lebensgroße Stoffschaf passte zwar zur Kammgarn als Veranstaltungsort. Ob er das Kuscheltier aber wirklich an seine kleine Tochter weitergeben solle? „Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich arg gruseln oder arg freuen würde“, meinte er mit einem Schmunzeln. Cönig hatte im Vorfeld mit klarem Vorsprung die Best-of-Ausgabe des „Kamm On“-Poetry Slams für sich entschieden. Stolze 95 von 100 möglichen Punkten räumte er ab. Dafür gab es neben dem Stoffschaf, das er kurzerhand „Lammfred“ taufte, auch noch einige Sachpreise und einen großen Applaus.

Dass es bei den Wettbewerben der Poeten und Wortakrobaten aber nicht zwingend ums Gewinnen geht, wurde diesmal erst recht deutlich. Alle fünf anwesenden