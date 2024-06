Am Ende war es die denkbar knappste Entscheidung: Mit einem einzigen Tor Vorsprung gewann der SV Enkenbach die Ü32-Südwestmeisterschaften und qualifizierte sich damit als Vertreter des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) für die Regionalmeisterschaften am 20. oder 21. Juli im Saarland.

Drei Teams waren am Ende mit jeweils zwölf Punkten punktgleich: Neben dem SV Enkenbach auch die SG Westhofen/Gundheim/Kloppberg und der TuS Maikammer. Der direkte Vergleich als nächstes Kriterium brachte ebenfalls keine Entscheidung, da die drei Kontrahenten gegeneinander jeweils 0:0 gespielt hatten. Also musste die Tordifferenz den Ausschlag geben. In dieser Wertung hatte Enkenbach mit 7:1 gegenüber der SG mit 5:0 und Maikammer mit 5:1 ganz knapp die Nase vorn.

Auf der Sportanlage des SV Rodenbach sahen die Zuschauer teilweise hochkarätigen Sport mit vielen knappen Ergebnissen. Die Organisatoren mussten kurzfristig den Spielmodus ändern. Drei Mannschaften hatten wenige Tage vor Turnierbeginn ihre Teilnahme abgesagt, so dass anstelle von zwei Vierergruppen eine Siebenergruppe („Jeder gegen jeden“) an den Start ging.