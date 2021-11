Ob Schmerzen im Rücken, an Schultern oder Knien: Die falsche Haltung am Arbeitsplatz kann Folgen haben. Helfen soll nun ein Sensorsystem, an dem Forscher der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) arbeiten.

Sensoren etwa an Armen, Beinen und Rücken ermitteln Bewegungsabläufe, erklären die Forscher, eine Software wertet die Daten aus. Über eine Smartwatch gibt das System dem Nutzer direkt Rückmeldung, damit er Bewegung oder Haltung korrigiert. Die Sensoren könnten in Arbeitskleidung und -schuhe eingebaut werden.

In gebückter Haltung Bauteile zusammensetzen, regelmäßig schwere Kisten in Regale räumen oder am Rechner dem Kollegen noch schnell eine E-Mail schreiben – während der Arbeit achten viele Menschen nicht auf eine ergonomisch sinnvolle Haltung oder einen schonenden Bewegungsablauf. Folge können Rückenschmerzen sein, aber auch Schmerzen wegen Fehlhaltungen an Hüfte, Nacken oder Knien.

Software erkennt Fehlhaltungen

Abhilfe sollen künftig Sensoren schaffen, die an verschiedenen Körperstellen aufgebracht werden. „Diese messen unter anderem Beschleunigungen und sogenannte Winkelgeschwindigkeiten. Diese Daten werden im Anschluss von unserer Software verarbeitet“, sagt Markus Miezal von der Arbeitsgruppe wearHEALTH an der TU. Daraus berechnet sie Bewegungsparameter wie zum Beispiel Gelenkwinkel an Arm und Knie oder den Grad der Beugung oder Verdrehung der Wirbelsäule. „Die Technik erkennt dabei sofort, wenn eine Bewegung falsch ausgeführt oder eine falsche Haltung eingenommen wird“, fährt sein Kollege Mathias Musahl vom DFKI fort.

Über seine Smartwatch soll der Nutzer direkt informiert werden, um seine Bewegung oder Haltung zu korrigieren. Interessant ist die Technik beispielsweise für Unternehmen in der Industrie, aber auch im Büroalltag am Schreibtisch könne sie helfen, mehr auf den eigenen Körper zu achten.

Auf der Medizintechnikmesse Medica stellt das Forscherteam die Technik vom 15. bis 18. November am Forschungsstand Rheinland-Pfalz vor. Ein Video, das die Technik vorstellt, gibt es hier.