Die Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl wird Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz. Dies beschloss der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. An Mitgliedsbeitrag fallen für die VG Landstuhl 1500 Euro an.