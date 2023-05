Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Saisonauftakt in der Oberliga bekommt es die U21 des 1. FC Kaiserslautern mit einem interessanten Gegner zu tun. Das Team von Trainer Alexander Bugera tritt am Samstag (15.30 Uhr) beim SV Alemannia Waldalgesheim an, also bei der Mannschaft, die vor Kurzem dem Profiteam der Roten Teufel das Leben im Verbandspokalfinale richtig schwer machte.

Vergessen haben die Fans der Roten Teufel diesen enttäuschenden Pokalauftritt ihrer Mannschaft sicherlich noch nicht. Erst im Elfmeterschießen setzte sich der Drittligist gegen die Amateurmannschaft durch,