Karateka Jonathan Horne sind schon viele Ehrungen zuteil worden. Unter anderem ist er Träger des Silbernen Lorbeerblattes. Das ist immerhin die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland. Nun kommt mit der Ehrennadel in Platin die höchste Ehrung, die der Deutsche Karate Verband (DKV) zu vergeben hat, noch dazu.

Wolfgang Dunekamp, der neue Präsident des Deutschen Karate Verbandes, hat es sich nicht nehmen lassen, Jonathan Horne in seinem Heimatverein beim Teikyo Karate Team Kaiserslautern die höchste Auszeichnung, die der DKV zu vergeben hat, persönlich zu überreichen. Horne erhielt die Ehrennadel in Platin für besondere sportliche Erfolge. Genauer, er erhielt die Platinnadel als erfolgreichster deutscher Karate-Athlet. Der Lauterer ist zweifacher Weltmeister, zweifacher Sieger der World Games, neunfacher Europameister und 19-facher Deutscher Meister.

Hornes langjähriger Begleiter und Trainer Uwe Schwehm hat mit Mandy Böhmer-Schwehm, mit der er gemeinsam das Teikyo Team Kaiserslautern leitet, alles in Bewegung gesetzt und den präsidial hohen Besuch in Kaiserslautern ermöglicht. „Es war uns eine große Ehre und Freude, ihn bei uns begrüßen zu dürfen“, so Schwehm.

Platin für Voss

Wolfgang Dunekamp konnte neben Jonathan Horne auch einen weiteren Karateka mit der Platin-Medaille auszeichnen. Mit Willy Voss haben die Lauterer einen weiteren ziemlich erfolgreichen Karateka in ihren Reihen, der in den 1970er und den 1980er Jahren Deutschlands Topathlet in den Karatereihen war. Voss war Mannschafts-Vizeweltmeister, zweifacher Europameister und achtfacher Deutscher Meister.

In dem feierlichen Rahmen im Dojo des Teikyo Teams zeichneten Mandy Böhmer-Schwehm und Uwe Schwehm außerdem weitere Karateka für ehrenamtliche Vereinstätigkeit und langjährige Mitgliedschaft aus. Oliver Benz und Marc Liebchen erhielten die Ehrenmedaille in Silber mit Gold für 25 Jahre Karate. Sophia Ohly und Hannah Sonnenburg wurden für 15 Jahre Karate mit der Ehrenmedaille in Silber ausgezeichnet. Herbert Janetzki und Roland Neri wurden für zehn Jahre Karate geehrt.