Der Dressurplatz auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Miesau hat seit Pfingsten seinen eigenen Namen: Traudel-Grinda-Platz. Der Platz hat für Traudel Grinda eine besondere Bedeutung. Sie hat ihr Herz an den Dressursport verloren.

Während des Pfingstturniers wurde dem Dressurplatz offiziell durch den ersten Vorsitzenden Marcus Sauter dieser Name verliehen. Er würdigte dabei auch die Verdienste der namensgebenden Person, die sich nicht gerne ehren lässt und „es für den Verein und die Reiterei tut“.

Traudel Grinda wurde vor 61 Jahren zur Schriftführerin durch den damaligen ersten Vorsitzenden Gottfried Sauter berufen, dem Großvater des heutigen ersten Vorsitzenden. Seither ist sie in der Vorstandschaft und hat schon viele Dinge im Vereinsleben erledigt. Zeitweise war sie sogar erste Vorsitzende und hatte dabei alle Zügel in der Hand.

Pfingstturnier besonderes Anliegen

Obwohl die dieses Amt wieder abgab, widmete sie sich als Geschäftsführerin den Aufgaben der Vereinsführung. Und ein besonderes Anliegen ist ihr das alljährliche Pfingstturnier. Das gibt es nun schon seit 70 Jahren und als vor 60 Jahren das Fackelspringen vom damaligen ersten Vorsitzenden Gottfried Sauter ins Leben gerufen wurde, war sie in organisatorischer Hinsicht schon daran beteiligt.

„Es war mir und der gesamten Vorstandschaft ein besonderes Anliegen, die Leistungen von Traudel Grinda in 61 Jahren angemessen zu würdigen. Deshalb haben wir uns entschlossen, dem Dressurplatz den Namen unseres mehr als aktiven und zuverlässigen Mitgliedes zu verleihen“, so Sauter. „Damit machen wir die Verdienste dieser Person öffentlich, was sie verdient hat.“ Optisch schmückt nun ein Schild mit der Aufschrift „Traudel-Grinda-Platz“ das Viereck, das von der Schlosserei Neumann gestaltet und hergestellt wurde. Die Bekanntgabe der Namensgebung wurde mit großem Applaus aufgenommen.