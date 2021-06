Ab Freitag, 2. Juli , starten die Kaiserslauterer Stadtführungen wieder. Nach monatelanger Pause – aus den allseits bekannten Gründen – gehen die beliebten Rundgänge im Juli wieder los.

Die Stadtverwaltung hat nun das Programm für die ersten Wochen veröffentlicht. Freitag, 2. Juli, 17 Uhr: KL erleben und genießen. Dieser Rundgang erzählt Geschichten und Geschichte, lässt Vergangenes erleben – inklusive Überraschungen und kleiner Kostproben. Samstag, 3. Juli, 10.30 Uhr: Des Kaisers Spuren auf dem Burgberg. Vom spannenden Bau der Kaiserpfalz, ihrer Blüte, der Erweiterung und dem Bau des Casimirschlosses bis hin zur Zerstörung und dem Niedergang der beiden Gebäude: Die Führung über den Burgberg zeigt die spannenden Spuren seiner wechselvollen Geschichte bis heute. Freitag, 9. Juli, 16 Uhr: Burg Hohenecken. Von der Errichtung im 12. Jahrhundert bis hin zur Zerstörung 1688 erlebte die Burg Hohenecken eine wechselvolle Geschichte. Davon künden auch die Sagen, wie etwa die Geschichte vom vergrabenen Schatz oder die tragische Liebesgeschichte von Hildegard von Hoheneck. Treffpunkt ist direkt an der Burg. Samstag, 10. Juli, 10.30 Uhr: Rund um die Stiftskirche. Rund um die ehemalige Klosteranlage befinden sich historische Gebäude und Einrichtungen von Bedeutung: die Adlerapotheke, das Manufakturhaus, der schöne Brunnen oder auch das ehemalige jüdische Viertel. Es wird auch ein Blick in das Innere der Stiftskirche geworfen.

Führungen zu Villenviertel, in die Marktstraße und speziell für Kinder

Weitere Führung im Juli sind: Freitag, 16. Juli, 16.30 Uhr: Lauter(er) Kleinode – Die unbekannte Denkmalzone. Villen, Bürgerhäuser und Gewerbemuseum – alles in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut – bilden im Norden der Stadt eine Denkmalzone, die in Kaiserslautern ihresgleichen sucht. Hier wohnte die Lauterer Prominenz, so dass bei der Führung Stadt-, Familien- und Industriegeschichte ineinander fließen. Samstag, 17. Juli, 10.30 Uhr: Jüdische Spuren in Kaiserslautern. Die Tour geht zunächst an den Altenhof und damit zum jüdischen Ritualbad. Weiter geht es entlang der ehemaligen Stadtbefestigung zum Synagogenplatz und zum Metzgerturm. Mittwoch, 21. Juli, 15 Uhr: KL für kleine Leute (Kinderführung). Warum gibt es einen Fisch im Stadtwappen? Und was machen eigentlich die Elefanten auf dem Kaiserbrunnen? Kindgerechte Antworten auf diese Fragen bietet die Kinderführung „KL für kleine Leute“, für Kinder von sieben bis zehn Jahren. Samstag, 24. Juli, 10.30 Uhr: Die Marktstraße – eine Straße im Wandel. Seit 1276 gibt es in Kaiserslautern regelmäßige Markttage. Die Tour veranschaulicht die Bedeutung der Fruchthalle, verschiedener Viehmärkte, des alten Buttermarktes an der Stiftskirche und besonders der Marktstraße. Mittwoch, 28. Juli, 14.00 Uhr: Abenteuer Kaiserpfalz (Kinderführung). Wie lebten Kinder im Mittelalter? Wie sah der mittelalterliche Alltag aus? Wie wurde man Ritter, wie Kaiser? Gemeinsam geht es auf Entdeckertour in das mittelalterliche Kaiserslautern. Ausgangspunkt sind die Überreste der historischen Kaiserpfalz. Die Tour ist für Kinder ab acht Jahren geeignet.

Bei allen Touren gelten die aktuellen Hygieneregeln der Tourist Information für öffentliche Stadtrundgänge. Das Tragen von medizinischen oder FFP2-Masken für die Dauer der Stadtführung ist – Stand heute – obligatorisch. Wenn nicht anders vermerkt, ist Treffpunkt vor der Tourist Information. Die Tourist Information (Telefon: 0631/365-4019) bittet bei allen Führungen um Voranmeldung.