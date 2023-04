Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knapp vier Stunden diskutierte der Stadtrat über den Haushalt – mit dem Ergebnis, einen neuen aufzustellen. Dem Vorschlag des Oberbürgermeisters, die von der Aufsichtsbehörde geforderte Konsolidierung durch Erhöhung der Grundsteuer zu erzielen, fand keine Mehrheit.

Bereits am 31. Mai wurde über das Thema schon einmal genau so lange gestritten. Da man sich damals nicht einigen konnte, wurde die Entscheidung vertagt. Doch auch am Montag fand der Rat nicht