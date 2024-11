„Wir fordern ...“ – „... sieben Prozent!“ Bernd Löffler brüllt vor, und die rund 300 Arbeiter in ihren Blaumännern und Sicherheitsschuhen nach. „Schon lange ist die Metall- und Elektroindustrie keine Branche mehr, in der attraktive Vergütungen gezahlt werden“, ruft ihnen der Erste Bevollmächtigte der Kaiserslauterer IG Metall entgegen. „Nur gemeinsam sind wir stark!“ Dann: der Lärm von Trillerpfeifen, Rasseln, rote Fahnen. Löffler reckt das Mikro in den Morgennebel. Der Autoanhänger, auf dem er steht, wackelt. Gegen 9.30 Uhr am Mittwoch sind Teile der Belegschaft von General Dynamics und Gebrüder Pfeiffer zum Adolf-Kolping-Platz marschiert – um zwei Stunden lang für höhere Löhne und einen „Attraktivitätsturbo“ für Azubis zu streiken. Am vergangenen Dienstag bereits waren Hunderte Lautrer Opel-Beschäftigte in einen Warnstreik getreten. Eine Stunde vor Dienstende hatten sie die Arbeit niedergelegt. Sieben Prozent mehr Gehalt für zwölf Monate fordert die IG Metall im Namen der deutschlandweit 3,9 Millionen Angestellten der Branche – dazu pro Monat 170 Euro zusätzlich für Auszubildende.

Angestoßen worden waren die Verhandlungen im September: Nachdem die Arbeitgeberseite der Gewerkschaft zwar ein erstes Angebot unterbreitet hatte, dieses aber laut Löffler „inakzeptabel“ war, gingen in der Vorwoche Tausende Menschen auf die Straße. In der ganzen Nation. Auch die nächste Runde im Tarifstreit allerdings verlief aus Sicht der IG Metall ergebnislos. „Da wird gar nicht erst versucht, eine Lösung zu finden“, moniert Löffler im RHEINPFALZ-Gespräch. „Es gibt bisher keinerlei Zugeständnisse, keine Strategien, kein Entgegenkommen.“ Ab Juli 2025 bieten die Arbeitgeber einen Lohnaufschlag von 1,7 Prozent, weitere 1,9 Prozent sollen dann ab Juli 2026 folgen – und das bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Die Offerte entspricht nur einem Bruchteil der Forderungen.

Wenn sich daran nichts ändere, so Löffler, werde die Gewerkschaft weiter den Druck erhöhen. An diesem Donnerstag ruft die IG Metall am Opel-Standort in Kaiserslautern zum Großkampftag auf: Bis tief in die Nacht stehen hier weitere Streiks und Kundgebungen an.