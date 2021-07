Rund 40 Beschäftigte von Hornbach, Ikea und H&M zogen am Samstagvormittag mit Transparenten und Fahnen durch die Fußgängerzone, um auf ihre Forderungen für neue Tarife aufmerksam zu machen. Der Verdi-Bezirk Pfalz hatte zum Streik aufgerufen nachdem es am 25. Juni zu keiner Einigung mit dem Handelsverband (HDE) gekommen ist.

Die Gewerkschaft wies das Angebot der Händler, das laut ver.di weit unter der vorausgesagten Preissteigerungsrate lag, zurück und forderte dagegen 4,5 Prozent mehr Lohn. Der Handel hatte sein Angebot gesplittet. Danach sollten Unternehmen, die unter der Pandemie besonders gelitten hatten, erst verzögert die Erhöhung an ihre Beschäftigten zahlen. Dazu erklärt Gewerkschaftssekretär David Koch, es gehe hier um die Festlegung eines neuen flächendeckenden und einheitlichen Tarifvertrages. Bei Unternehmen, denen die Corona-Pandemie schwer zugesetzt hat, könnten natürlich individuelle Verhandlungen geführt werden. Aber grundsätzlich gehe es darum, dass die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel auf eine angemessene Einkommenserhöhung angewiesen sind, um die täglichen Lebenshaltungskosten zu decken.

Wie Verdi am Sonntag mitteilte, werden die Protestaktionen am heutigen Montag fortgesetzt. Die Beschäftigten von H&M in Kaiserslautern sowie von Primark sind heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Die nächste Verhandlung in Rheinland-Pfalz findet am 30. Juli in Mainz statt.