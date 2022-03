Nachdem bei Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln im Bereich Luitpoldstraße und Vordere Fröhnstraße sowohl am Donnerstag als auch am Freitag Gasleitungen beschädigt wurden, hat die Verbandsgemeinde Landstuhl in Absprache mit dem Landkreis Kaiserslautern als Auftraggeber die weiteren Bauarbeiten bis auf weiteres eingestellt. Das teilt Bürgermeister Peter Degenhardt mit. Degenhardt betont, dass sicherheitsrelevante Schäden nicht akzeptabel seien. Man werde jetzt mit der Deutschen Glasfaser und dem von ihr beauftragten Subunternehmen intensiv erörtern, wie es weitergehen kann.