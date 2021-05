In Kaiserslautern erreicht die Feuerwehr nicht alle Einsatzorte in den vorgeschriebenen Zeiten. Eine Zusammenarbeit im Westen, ein Neubau im Osten und eine neu organisierte Zentrale sollen die Situation entschärfen. Dafür braucht die Wehr Personal. Die Mannschaft muss massiv vergrößert werden.

Es scheint eine unendliche Geschichte zu sein: Die Feuerwehr in Kaiserslautern hat an manchen Einsatzstellen keine Chance, rechtzeitig vor Ort zu sein – also innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit. Wie berichtet, ist das den Verantwortlichen auch bekannt. Feuerwehrchef Thomas Höhne erklärt: „In Kaiserslautern gibt es seit 1955 eine Berufsfeuerwehr. Die war zunächst in der Augustastraße, dem heutigen Gelände des Roten Kreuzes untergebracht. In den 1970ern ist sie in die heutige Feuerwache umgezogen. Jetzt, Dekaden danach, hat sich die Stadt nach Westen und Osten weiterentwickelt.“ Darauf müsse die Verwaltung und die Wehr nun reagieren.

Im Westen ist das schon geschehen: Wie Feuerwehrdezernent Peter Kiefer erklärt, wird bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen im Bereich Einsiedlerhof und auf Teilen der Autobahn sowie bei Gefahrstoffeinsätzen im IG Nord die Opel-Werkfeuerwehr alarmiert: „Die kann schnell am Einsatzort sein und direkt beginnen.“ Wenn die Berufsfeuerwehr eintrifft, übernimmt die die Einsatzleitung, gleichzeitig werden städtische Einsatzkräfte ins Opelwerk geschickt, um dort den betrieblichen Brandschutz sicher zu stellen. Die Vereinbarung gelte zunächst für fünf Jahre.

Lösung im Osten dauert länger

Langwieriger ist es mit einer Lösung im Osten. Laut Kiefer läuft in diesem Jahr eine Organisationsuntersuchung im Referat 37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz – an deren Ende unter anderem der Personalbedarf ermittelt sein soll. Unabhängig davon soll die Feuerwehr in einem Nachtragsstellenplan 33,5 neue Stellen bekommen – noch in diesem Jahr. Der Stadtrat soll voraussichtlich im Mai darüber entscheiden.

Kiefer: „Die Leute brauchen wir, um die Umstellung vom ,Ein-Wachen-Konzept’ zum ,Mehr-Wachen-Konzept’ umzusetzen.“ Deswegen seien in dem Stellenplan auch mehrere Führungspositionen vorgesehen, neben Stellen für die Kooperation von Opel-Werkfeuerwehr und Berufsfeuerwehr. Die Zahl sei nicht aus der Luft gegriffen, sondern untersucht und fundiert ermittelt. In den vergangenen Jahren seien außerdem verstärkt zusätzliche Aufgaben auf die Feuerwehr zugekommen: „Nur mit dem vorhanden Personal können wir, trotz großem Engagement aller, die von uns erwartete Qualität nicht mehr leisten“, sagt der Feuerwehrchef. Derzeit seien beispielsweise alle Führungskräfte für regelmäßige Ausbildungseinheiten von Feuerwehrmännern eingeteilt: „Da müssen wir entlasten.“

33,5 neue Stellen für das Referat sind nur der Anfang

Höhne macht zudem klar: „Die 33,5 Stellen sind nur der Beginn dessen, was in den kommenden Jahren zu erwarten ist.“ Für eine dauerhafte Staffelbesetzung eines Fahrzeugs (sechs Wehrleute) in 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr – rechnet Höhne mit 30 Personen: „Nur für das eine Fahrzeug.“ Und in der Feuerwache Ost wird mehr als ein Fahrzeug stehen. „Eine Wache ist, wenn es gut läuft, in zwei Jahren gebaut. Die Herausforderung ist, jetzt schon ans Personal für den Betrieb zu denken“, erläutert der Feuerwehrchef. Eine Stellenzahl für die geplante Wache im Osten der Stadt nannten er und Kiefer nicht.

Mammutaufgabe Personal finden

Sicher sei, dass die Personalgewinnung eine Mammutaufgabe werde. Höhne: „Wir haben weniger Bewerber bei der Berufsfeuerwehr und bei bereits ausgebildeten Kräften stehen wir in Konkurrenz mit anderen Berufsfeuerwehren, Ingenieurbüros und zunehmend auch Verbandsgemeinden, die keine Freiwilligen Feuerwehren mehr haben und Berufswehren aufbauen müssen.“ Der Arbeitsmarkt sei leer gefegt. „Ich glaube, dass es in ganz Deutschland momentan keinen arbeitslosen Feuerwehrmann gibt“, sagt Höhne. An einer verstärkten Ausbildung führt also kein Weg vorbei.

Kaiserslautern wird also in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen – um der Landesfeuerwehrverordnung gerecht zu werden: „Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem an einer öffentlichen Straße gelegenen Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von acht Minuten nach der Alarmierung (Einsatzgrundzeit) wirksame Hilfe einleiten kann.“