„Wir wollen präventive Arbeit leisten“, sagt Berufsberaterin Arice Sapountsis. Deshalb bietet die Agentur für Arbeit in ihren Stadtteilbüros ab dem 26. Januar Sprechstunden für Beschäftigte zur Karriereplanung und Weiterbildung an. Die Idee dahinter: Arbeitslosigkeit vermeiden und über Aufstiegschancen informieren.

Angebote für Menschen mitten im Berufsleben gibt es in Kaiserslautern und Pirmasens durch ein gesondertes Team bereits seit 2017. „Flächendeckend wurden solche Angebote in Deutschland aber erst im September 2020 eingeführt“, erklärt Sapountsis, die seit fast drei Jahren in Kaiserslautern tätig ist.

Vorher half die Berufsberaterin, die Soziale Arbeit studiert hat, zunächst Jugendlichen bei dem Übergang von der Schule ins Berufsleben. Erwachsenen bei der Erweiterung ihrer beruflichen Aussichten zu helfen, sei für sie aber genauso interessant: „Es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten sich auch noch im Beruf weiterzubilden“, so Sapountsis. Für ihre Hilfe seien viele sehr dankbar und in so manchen Fällen könne sie sogar den Schritt in die Arbeitslosigkeit verhindern.

Durch die Corona-Pandemie sei es bis jetzt jedoch schwierig gewesen mit Interessenten ins Gespräch zu kommen. „Arbeitslose sind sowieso gemeldet und auch Jugendliche finden schnell den Weg zu uns, aber Berufstätige rechnen häufig nicht mit diesen Angeboten“, erklärt Sapountsis. In Kaiserslautern und Pirmasens sei dies besonders wichtig, da es viele klein- und mittelständische Unternehmen gebe, die sich eigene Weiterbildungsmöglichkeiten häufig nicht leisten könnten. Sapountsis hingegen kann die Teilnehmer vom Nachholen des Schulabschlusses bis zu Anpassungs- und Aufstiegsweiterbildungen unterstützten.

Zum Planen und Konkretisieren der eigenen Vorstellungen lädt die Agentur für Arbeit daher Interessenten während der offenen Sprechstunde zu einem Erstgespräch von 15 bis 20 Minuten ein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Termine und Adressen der Veranstaltungen finden sich auf der Webseite der Agentur. Bei Rückfragen stehen Arice Sapountsis und ihre Kollegen telefonisch unter 0631 3641 130 und per E-Mail unter kaiserslautern-pirmasens.beratung@arbeitsagentur.de zur Verfügung.