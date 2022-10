Der Berner Sennenhund ist ein richtiges Arbeitstier. In den Alpen wurde er oftmals auch zum Ziehen von Milchkannenwagen eingesetzt. Das Lastenziehen liegt der Rasse also schon im Blut.

Am Montag fand auf dem Gelände des Erfenbacher Schäferhundevereins ein Zughundewettbewerb statt. Seit etwa zwei Jahren ist die Ortsgruppe Kaiserslautern Land des Schweizer Sennenhunde Vereins Deutschland, Landesgruppe Rheinland-Pfalz-Saar, hier ansässig. Bereits zum siebten Mal richtete die Ortsgruppe diesen Wettbewerb aus, wie Landesgruppenvorsitzender Andreas Bitsch informiert. Die Teilnehmer kamen aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.

Intelligent, anhänglich und treu

Sie gelten als intelligent, anhänglich und treu. Ganz in Schwarz, mit weißer Brust und braunen Flecken am Bauch, sind die Sennenhunde außerdem noch sehr hübsch anzusehen. Diese interessante Färbung zieht sich auch über ihr Gesicht. Die Schweizer Gebrauchshunde sind in vier Rassen unterteilt. Der langhaarige Berner und der Große Schweizer Sennenhund eignen sich als Zughunde. Die Verwandten, der Appenzeller und der Entlebucher Sennenhund, sind für diese kraftfordernde Aufgabe zu klein, informiert Günter Köhler, erster Vorsitzender der Ortsgruppe.

Bereits morgens ab 9 Uhr waren die neun Teilnehmer auf einer rund drei Kilometer langen Strecke im nahe gelegenen Wald unterwegs. Zehn verschiedene Stationen forderten Hund und Hundeführer. Hier galt es mit dem Wagen rückwärts zu fahren, am Platz liegen zu bleiben, auf einem Punkt mit dem Wagenrad im Kreis zu drehen oder sich die Zähne putzen zu lassen, wie Zughundetrainerin Marion Wigand berichtet. Sie ist es auch, die an diesem Nachmittag für die Wertungsliste des Geschicklichkeitsparcours auf dem Gelände des Hundevereins zuständig ist. Hier kommt es ebenfalls für Hund und Hundeführer darauf an, an zehn Stationen ihr Können zu beweisen. Die jüngste Teilnehmerin ist die 25-jährige Alina Rabe aus Hirschhorn. Gemeinsam mit dem Berner Sennenhund Baily, der ihrem Vater Holger Rabe aus Wörsbach gehört, bestreitet sie an diesem Tag die Anforderungen des Landesverbands. „Der Wassergraben stellt für die meisten Hunde ein Problem dar“, so Marion Wigand. Doch für Baily ist das kühle Nass kein Hindernis. Scheinbar mühelos durchpflügt er mitsamt seinem Anhänger diese Station. Auch die anderen Schwierigkeiten auf dem Weg stellen kein wirkliches Problem dar. Dazu zählen eine Wippe, durch ein Tor muss er laufen und stehen bleiben, bis es geschlossen ist. Mit den Wagenrädern nicht die Ränder der Spur auf dem Weg kreuzen, mit nur einer Seite des Wagens über eine Erhöhung fahren – all diese Anforderungen meistern die Vierbeiner gekonnt und mit großem Geschick. „Die Hunde dürfen das Vierfache ihres Körpergewichts ziehen. Bis zu 150 Kilogramm sind möglich“, erläutert Wigand. Alleine der Wagen wiege bereits 50 Kilogramm.

Sonntags wird trainiert

Saskia Liebehentschel aus Niederkassel bei Bonn tritt gleich in zwei Klassen an. Ihre Hunde Finny und Konas ziehen ein- und zweispännige Wagen über den Geschicklichkeitsparcours. Mit Erfolg. In der Kategorie der Doppelspänner gehen sie als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. Als einziger männlicher Hundeführer ist Bernd Müller aus Baiersbronn/Landkreis Freudenstadt mit dem siebenjährigen Berry am Start. Gemeinsam belegen sie den ersten Platz in der Kategorie der Einspänner.

„Wir trainieren jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 10 bis 13 Uhr. Interessenten können jederzeit vorbeischauen“, sagt der Vorsitzende der Ortsgruppe, Günter Köhler.