Der Kaiserslauterer Künstler und Musiker ist in einer Ausstellung vertreten, die am 2. Dezember in der Gallery am Stadtplatz in Bad Dürkheim eröffnet wird.

Bis 22. Januar 2022 werden Landschaftsbilder von Klimmer und seines Künstlerkollegen Oliver Reiland zu sehen sein. Beide Künstler waren bereits vergangenes Jahr und 2021 mit Stadtansichten und Pop-Art in der Galerie in Bad Dürkheim vertreten.

Der Kaiserslauterer Bernd Klimmer ist nicht nur von seinem Engagement in der Klimmer-Band her bekannt. Vielmehr hat er über 20 Kunstbücher verfasst und ist seit Jahrzehnten auch als Dozent tätig. Er hat ganze Generationen von Kursteilnehmern mit seiner Leidenschaft zur Malerei angesteckt. An seiner Begeisterung und den Inspirationen seiner Malreisen lässt er den Betrachter seiner Aquarelle und seiner Gemälde mit ausdrucksvollem Duktus teilhaben.

Die Ehrlichkeit der Kettensäge

Oliver Reiland lebt in Berlin und fängt mit seinen Landschaftsgemälden die Faszination des Hohen Nordens ein. Aufgewachsen im Prenzlauer Berg der 80er Jahre, geprägt durch Häuserschluchten und den Puls der Stadt, liebt er den Ausgleich in der Natur und fängt seine Eindrücke in seinen ausdrucksvollen Landschaftsbildern ein. Sein Statement: „Das Licht im Norden ist durch seine Klarheit faszinierend, die Himmel sind scheinbar endlos und die Tage im Sommer so lang, dass es eine Freude ist.“

Ergänzt wird die Ausstellung durch Holzskulpturen von Jörg Herz aus München. Er arbeitet ausschließlich mit der Kettensäge. „Das Werkzeug bestimmt die Form der außergewöhnlichen Werke “, so Herz. Seine Skulpturen sind bewusst kantig und humorvoll zugleich. Herz ist von der brachialen Ehrlichkeit beim Arbeiten mit der Kettensäge fasziniert: „Was weg ist, ist weg. Die Säge verzeiht keine Fehler“.

Ausstellung

„Landschaften – Landscapes“; Eröffnung am 3. Dezember, 18 bis 21 Uhr; Infos unter 06322 6054618.