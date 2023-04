Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine Prunksitzungen, keine Umzüge, keine Kostüme, kein Konfetti: Von Fastnachtsstimmung ist in diesen Tagen wenig zu spüren. Wären da nicht die Auslagen in den Bäckereien, die mit Berlinern an die Faschingszeit erinnern. Eine Tradition, an der Andrea Rohde gerne festhält.

Seit zehn Jahren betreibt die gelernte Bäckerin und Konditorin das „Café am Park“ gegenüber dem Volkspark, eine Bäckereifiliale in Siegelbach und seit einem